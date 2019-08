Jasmin Mahmood dingt naar kroontje van Miss Fashion 2020

Stal

Beringen - Op 31 augustus 2019 wordt na een lange zomer bekendgemaakt wie de winnares van Miss Fashion 2020, en dus de opvolgster van Olivia Talaronek wordt. Finaliste Jasmin Mahmood uit Beringen voelt ook al wat zenuwen opborrelen nu de finale zo dichtbij is.

De zomer zat vol met leuke activiteiten zoals de persconferentie, een Global Fashion fotoshoot, een workshop vloggen en bloggen door Lauranne Mertens van Plus De Beauthé, een uitstap naar Walibi, een Pearl Party, een Skinparty door Herbalife coach Wendy Van Vlem en super leuke danslessen. Nieuwe vrienden maken is een van de leukste dingen die Jasmin zich kon wensen in dit avontuur en dat is zeker geslaagd in deze twee maanden. “Ik heb zo veel leuke meisjes leren kennen en ervaringen opgedaan deze zomer! Het is een avontuur om nooit te vergeten en ik ben iedereen van de organisatie heel erg dankbaar. Met een speciaal bedankje aan Liesbeth Bruneel”, zegt ze.

De finale op 31 augustus in het Elckerlyc Theater in Antwerpen is zeker de moeite waard om te zien volgens onze finaliste: “We hebben er heel veel werk en moeite in gestoken, om dan nog niet te spreken over de geweldige organisatie van de hele show. Je zal naast defilés ook dans zien, de finalistes aan het woord horen en nog veel meer. Het is een spectaculaire show, dus zeker komen kijken!”

Om Jasmin te steunen kan je op haar stemmen door een berichtje met MF 12 naar 6045 te sturen. Voor tickets voor de finale show of verdere vragen kan je ook bij haar terecht. Via facebook, instagram (jasmin.m.xx) of e-mail (jasmin.mahmood2@gmail.com).