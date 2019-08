VTM pakt uit met elf nieuwe programma’s

VTM lanceert in het najaar elf nieuwe programma’s en heeft geprobeerd om zijn sterkhouders beter te maken. “Het codewoord was ‘creatief vernieuwen’“, zegt creatief directeur Davy Parmentier.

Vernieuwing dus, maar geen complete make-over. VTM weet intussen wat en wie de kijker lust. Zo duikt coryfee Koen Wauters in de komende maanden in drie programma’s op. In de tweede reeks van “Over Winnaars” realiseert hij opnieuw de dromen van vier mensen met een beperking, en hij is te zien in “Wat een jaar” en “Beat VTM”.

Dat laatste programma lijkt een beetje op het succesprogramma “Wauters versus Waes”, maar dan met onbekende Vlamingen. Wauters en nog zeven VTM-gezichten nemen het in verschillende disciplines op tegen acht onbekende kandidaten. De startaflevering komt begin september op tv, daarna krijgen de deelnemers 100 dagen tijd om zich voor te bereiden. De rest van de afleveringen is voor begin volgend jaar.

VTM denkt dat de kijker ook culinaire programma’s blijft smaken, en schotelt er dus twee nieuwe voor. Het eerste zal in de vooravond te zien zijn: “Loïc: Zot van Koken”. Zelfverklaarde “foodnerd” Loïc lijkt wel de jonge versie van Jeroen Meus. Het tweede culinaire programma heet “Sergio & Axel - Van de Kaart”. Daarin gaan Sergio Herman en Axel Daeseleire met hun contrasterende karakters op culinaire verkenning in het buitenland.

Escape rooms

Ook vernieuwd is “Het Lichaam van Coppens”, het programma van de broers Staf en Mathias Coppens. “We hebben dat programma zodanig tegen het licht gehouden dat het een nieuw programma is geworden”, legt programmadirecteur Ricus Jansegers uit. Het kreeg dan ook een andere naam: “De Code van Coppens”. De broers laten bv’s zich bevrijden uit kamers vol wetenschappelijke puzzels, proeven en opdrachten. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zal de kijker die “escape rooms” zelf kunnen proberen.

Het fictiekanon dat VTM dit najaar in stelling brengt, heet “Gina en Chantal”. Die reeks loopt bij wijze van test nu al op het streamingplatform VTM Go. Tine Embrechts en Nathalie Meskens spelen vrouwen die meegesleurd worden in een mysterie dat een hele villawijk in de ban houdt.

Jansegers bevestigde maandag dat VTM nog steeds timmert aan een eigen talkshow, zoals concurrenten één en VIER die al hebben. Wie de show zal presenteren, ligt nog niet vast. Creatief directeur Davy Parmentier wordt genoemd. “Het is nog veel te vroeg om er iets over te communiceren, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet spannend is”, zegt die daarover.