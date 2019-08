Hondjes worden verwend op de Hondendag in de Makelarij

Tongeren - Op zondag 18 augustus vond er de Hondendag plaats in de Makelarij in de voormalige Ambiorixkazerne van Tongeren. Alles stond er in het teken van hondjes en hun baasjes.

Voor de liefhebbers was er een hondenwandeling onder leiding van Bruintje en zijn baasje Christophe. Rond de middag konden de aanwezigen genieten van een lunch voor baasjes en natuurlijk ook voor de viervoeters. Zo werden er zelfgemaakte hondenkoekjes voorzien.

Ook was het aanschuiven geblazen voor een professionele fotoshoot van de hondjes met hun baasjes in een leuk decor van vintage meubeltjes. Het standje had heel veel succes. Daarnaast kon men tijdens de hondendag ook kennismaken met de werking van het dierenasiel Sint-Tuiden en de dopjesactie van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Er waren infostands en een marktje met hondenhebbedingetjes, verzorgingsproducten, hondenvoer en nog veel meer om uw viervoeter te verwennen. Nadien kon men nog wat nakeuvelen in taverne De Kazerne.