Pro League stelt twee matchen van komend weekend uit voor Europese barrages Club Brugge, AA Gent en Antwerp, maar stuit meteen op verzet

De Pro League heeft maandagmiddag bekendgemaakt de wedstrijden Charleroi-Club Brugge en Antwerp-AA Gent van komend weekend te zullen uitstellen. Dat gebeurt op vraag van Club Brugge, AA Gent en Antwerp zelf, die de komende tien dagen cruciale duels spelen om tot in de groepsfase van de Champions League en de Europa League te raken. Een unieke maatregel, die meteen op verzet stuit. Bij Charleroi zijn ze immers niet tevreden dat de topper tegen Club Brugge eensklaps uitgesteld moet worden en laten ze verstaan dat de wedstrijd wat hen betreft gewoon doorgaat.

De maatregel komt er nadat AZ (Europese tegenstander van Antwerp) en Rijeka (Europese tegenstander van AA Gent) allebei hun competitiematch van komend weekend uitgesteld zagen omwille van het belang van die laatste voorronde. Doorstoten betekent immers de groepsfase halen en een goede zaak voor het nationale coëfficiënt. Ook Club Brugge, dat de komende anderhalve week tegen LASK Linz ervoor kan zorgen dat België voor het eerst in veertien jaar nog eens met twee teams in de Champions League kan aantreden, ziet zijn wedstrijd op het veld van Charleroi uitgesteld.

“Deze wedstrijden zijn van groot belang voor het Belgische coëfficiënt en de uitstraling van het Belgische voetbal”, stelt de Pro League in een persbericht. Er wordt wel benadrukt dat het om een uitzondering gaat. “Dit uitstel werd enkel verleend voor de barragewedstrijden van de UEFA-competities en zal geen navolging krijgen voor eventuele gelijkaardige vragen van de clubs tijdens de groepsfase.”

Bij Charleroi zijn ze niet akkoord met het uitstel. Foto: BELGA

Bij Charleroi kunnen ze echter maar weinig begrip opbrengen voor het ingrijpen van de Pro League. Administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx liet in een reactie aan onze redactie verstaan dat de club niet akkoord gaat met het uitstel van de topper tegen Club Brugge, en dat de match wat hen betreft nog altijd op zaterdag doorgaat.

Antwerp-AA Gent wordt in november ingehaald

De Pro League heeft voorlopig nog geen nieuwe datum voorgesteld voor Charleroi-Club Brugge. Eerst wordt afgewacht of Club Brugge al dan niet tot in de groepsfase van de Champions League geraakt. De wedstrijd Antwerp-AA Gent zal ingehaald worden op donderdag 21 november om 20u30.

Foto: Photo News

Club Brugge is dinsdagavond in de laatste voorronde van de Champions League om 21 uur aan zet op bezoek bij het Oostenrijkse LASK Linz. De terugwedstrijd staat volgende week woensdag 28 augustus om 21 uur op het programma.

Antwerp en AA Gent spelen donderdag om 20u30 de eerste van twee beslissende duels voor de groepsfase van de Europa League. The Great Old speelt in Enschede tegen AZ, AA Gent neemt het in de eigen Ghelamco Arena op tegen het Kroatische Rijeka. De terugwedstrijden worden volgende week donderdag 29 augustus gespeeld.