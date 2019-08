Gilbert keert terug naar Lotto Soudal

Philippe Gilbert reed de voorbije drie seizoenen in dienst van Deceuninck-Quick Step en won voor de ploeg van Patrick Lefevere onder meer de Ronde van Vlaanderen (2017), de Amstel Gold Race (2017) en Parijs-Roubaix (2019). Maar de onderhandelingen over een nieuw contract sleepten aan en Gilbert werd tot zijn eigen verbazing uit de selectie van de Tour de France gelaten.

Enter Lotto Soudal, dat bereid was om Gilbert een contract voor drie seizoenen te geven. Tot het einde van zijn carrière dus. Een aanbod dat de 37-jarige Waal niet kon laten liggen. Algemeen manager John Lelangue werkte in het verleden al samen met Gilbert toen die in 2012 naar BMC verhuisde. Bovendien vindt Gilbert in de omkadering van Lotto-Soudal nog heel wat mensen terug met wie hij in 2011 zijn meest voorspoedige seizoen ooit beleefde. Toen won Gilbert in een dolle elf dagen achtereenvolgens de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Om daar later dat jaar ook nog de Ronde van België, het BK op de weg, de eerste rit in de Ronde van Frankrijk (en de gele trui), de Clasica San Sebastian, een rit in de Eneco Tour, het BK tijdrijden, de GP de Québec en de GP de Wallonie aan toe te voegen.

