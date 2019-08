Priester voor een jaar geschorst na gewelddadige doopceremonie

Russische-orthodoxe priester Vasily Necheporenko, beter bekend als priester Foty, is een jaar geschorst na het uitvoeren van een gewelddadige doopceremonie.

In de video zien we priester Necheporenko tijdens een doopceremonie van 10 augustus in de kerk Marienburg, Rusland. De priester draagt de baby (1) en de doopvont en dompelt die met bruuske bewegingen in het doopwater. Het kind begint luider te wenen en tracht zich te verzetten. Op dat moment wil ook de moeder de doop stopzetten.

Vasily Necheporenko beweert dat hij correct handelde en zegt dat de moeder ‘extreem emotioneel’ reageerde. Het Gatchina-bisdom heeft zich verontschuldigd en priester Foty voor een jaar geschorst na het zien van de beelden.