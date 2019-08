Alles wat je moet weten over de wesp

Een hangend paleis met verschillende kamers en maatwerk van het meest precieze soort. Een horde werksters en bewakers, allen in dienst van de koningin. U denkt er niet aan terwijl u die vervelende wesp probeert te verjagen, maar achter het beestje schuilt een wereld van meesterbouwers en -jagers. En de veiligste manier om even in die wereld te kijken is hier. Zeker nu de zomerse zenuwachtigheid van wespen een hoogtepunt bereikt, en ze mensen beginnen lastig te vallen.