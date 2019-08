Donald Trump wil Groenland kopen: kan dat zomaar? En hoe absurd is dat voorstel?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn oog laten vallen op het grootste eiland ter wereld. Hij wil Groenland kopen. De Verenigde Staten hebben daar al een luchtmachtbasis en strategische gezien zou het een goede zet zijn. Eén probleem: het eiland behoort tot Denemarken en is helemaal niet te koop. “Ik hoop dat dit niet ernstig bedoeld is”, klinkt het bij Kim Kielsen, de premier van Groenland. Maar hoe absurd is dat voorstel eigenlijk?

Hoe absurd is het voorstel van Trump? “Niet zo eigenlijk. De Verenigde Staten hebben in het verleden hun territorium al verschillende keren op die manier uitgebreid. In 1803 kochten ze bijvoorbeeld Louisiana ...