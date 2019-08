Trump kiest opnieuw voor vicepresident Mike Pence als “running mate”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat vicepresident Mike Pence opnieuw zijn “running mate” wordt voor de verkiezingscampagne van 2020. “Ik ben erg blij met Mike Pence - ik denk dat Mike Pence een uitzonderlijke vicepresident is”, zei Trump aan journalisten in Washington op zondag.

De campagnes voor de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020, zijn in volle gang. Er wordt verwacht dat Trump en Pence de kandidaten zullen zijn van de Republikeinse partij. De 60-jarige Pence staat bekend als conservatief, hij is tegen abortus en homorechten.

De drie voorgangers van Trump hebben elk acht jaar lang met dezelfde vicepresident geregeerd, Barack Obama deed dat met Joe Biden (2009-2017), George W. Bush met Dick Cheney (2001-2009) en Bill Clinton met Al Gore (1993-2001).