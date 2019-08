Oostenrijks dorpje kan toeristen niet meer aan: “Het is waanzin”

Een klein dorpje in Oostenrijk met amper 800 inwoners kan het massatoerisme niet meer aan. In 2018 kreeg Hallstatt maar liefst 1 miljoen bezoekers over de vloer en dat is vooral te danken (of te wijten) aan Instagram. “Dit is waanzin”, zeggen enkele radeloze bewoners.

Het begon allemaal in 2012 toen enkele projectontwikkelaars in China besloten om het pittoreske Oostenrijkse dorpje, gelegen tussen de Hallstättersee en de Dachsteinbergen, volledig na te bouwen. Zo werd in de provincie Guangdong een kunstmatig meer aangelegd en rees een Alpendorp uit de grond. De naam van dit nieuwe, Chinese dorp? Hallstatt See.

Instagram

De aandacht voor het dorpje, in combinatie met sociale media zoals Instagram, was ook de Aziatische bevolking niet ontgaan. Met tientallen bussen tegelijk trekken ze massaal naar Hallstatt, wat de hashtag op een jaar tijd deed klimmen naar 500.000.

Wie minder gediend is met al die aandacht, zijn de 800 inwoners van het dorpje. Hoteliers en restauranthouders mogen zich dan wel in handen wrijven bij zoveel extra inkomsten, toch veroorzaken zoveel toeristen vooral overlast. Ook Alexander Scheutz, burgemeester van Hallstatt, is het al een tijdje beu en trok al meerdere malen aan de alarmbel. “We willen het aantal busreizen drastisch verminderen”, zei Scheutz in een eerder interview met het Duitse Focus. “In het voorjaar van 2020 zullen we een slot-systeem voor bussen invoeren. Dat wil zeggen dat bussen op voorhand een tijdstip moeten reserveren om naar Hallstatt te komen.”

Of het zal helpen, is voorlopig koffiedik kijken. De inwoners van Hallstatt hopen alvast dat er snel verandering komt: “De toeristen nemen snel een foto en reizen dan doornaar andere steden”, zegt de eigenares van een souvenirswinkeltje. “Ze kopen niets meer maar wurmen zich wel met honderden tegelijk door onze straten. Het is gewoon waanzin.”