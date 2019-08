Dit bescheiden cafeetje is het meest Instagramwaardig volgens reiswebsite

Een bescheiden cafeetje in Australië, op vijftig meter van het wereldbekende Bondi Beach in Sydney, is door reiswebsite ‘Big Seven Travel’ verkozen tot meest instagramwaardig café ter wereld. Het laat daarmee enkele wereldbekende hotspots in Londen en New York achter zich.

Het Speedos cafe doet niet meteen een belletje rinkelen, zelfs niet bij influencers en bloggers. Het is dan ook een onopvallende plekje niet ver van het veel populairdere strand in Sydney. Met plaats voor ongeveer 50 personen is het ook niet meteen de grootste in zijn soort. Maar toch wist Speedos, genoemd naar de gelijknamige zwembroeken, de harten van heel wat reizigers en toeristen te veroveren.

“Met zijn gevarieerde keuken, kleurrijke gerechten en prachtige uitzichten op Bondi is Speedos een echte vondst”, schreef Big Seven Travel op zijn website. “Ze serveren het mooiste eten dat je ooit zal zien. De explosie van kleur in een simpel gerecht zoals pannenkoeken is adembenemend.”

Speedos liet via Instagram weten dat ze erg blij zijn met de prijs. “We hebben het beste team van de hele wereld en we bedanken ook onze klanten. Zonder hen zouden we dit niet kunnen doen.”