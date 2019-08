David Goffin klimt naar 15e plaats op nieuwe ATP-ranking, Belgische vrouwen verliezen licht terrein op WTA-ranking

David Goffin is naar de vijftiende plaats geklommen op maandag verschenen ATP-ranking. De Luikenaar won vier plaatsen dankzij zijn finaleplaats op het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati.

Vorig jaar haalde Goffin er ook al de halve finales, maar als verliezend finalist streek hij nog eens 240 punten extra op. Goffin passeert Juan Martin del Potro (ATP 16, -4), Kevin Anderson (ATP 17, -3), Nikoloz Basilashvili (ATP 18, -1) en Marin Cilic (ATP 23, -5). Het is geleden van 29 oktober vorig jaar - toen hij twaalfde was - dat onze landgenoot zo hoog stond op de ATP-ranking. Zijn beste klassering ooit blijft een zevende plaats eind november 2017. Die plek hield hij toen tot midden maart 2018. Dit jaar zakte een aanvankelijk zwalpende Goffin weg tot de 33e plaats, twee maanden geleden. Zijn finales in Halle en Cincinnati en de kwartfinale op Wimbledon deden hem opnieuw stijgen.

Bovenin het klassement kwam de Rus Daniil Medvedev, zondag te sterk voor Goffin in de finale in Cincinnati, de top-5 binnen. Het was zijn eerste succes in een Masters 1.000-toernooi en zijn vijfde ATP-titel in totaal.

Novak Djokovic behield - ondanks verlies van Medvedev in de halve finales van Cincinnati - zijn eerste plaats. Achter hem blijven in dezelfde volgorde Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem staan. Door het oprukken van Medvedev verloren Kei Nishikori (ATP 7, -2) en Stefanos Tsitsipas (ATP 8, -1) wel terrein. De Spanjaard Roberto Bautista Agut komt op 31-jarige leeftijd voor het eerst de top-10 binnen.

Aan Belgische zijde blijft Kimmer Coppejans op de 138e plaats tweede landgenoot. Ruben Bemelmans (ATP 181, +5) en Steve Darcis (ATP 186, +3) staan ook nog in de top-200.

Osaka blijft nummer één van de wereld

Naomi Osaka is maandag op de nieuw verschenen WTA-ranking nog steeds de nummer één. De Japanse profiteerde van de uitschakeling van Ashleigh Barty in de halve finales van het WTA-toernooi in Cincinnati. Bij een finaleplaats was de Australische opnieuw over Osaka geklommen. De Japanse moest zelf opgeven in de kwartfinales in Cincinnati met een knieblessure.

De top-4 bleef zo ongewijzigd, met na Osaka en Barty nog steeds de Tsjechische Karolina Pliskova en de Roemeense Simona Halep. De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5, +2) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA 10, +8), eindwinnares in Cincinnati, waren de opvallende stijgers bovenaan. De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 7) moest twee plaatsen prijsgeven.

Aan Belgische zijde maakten de toppers licht verlies. Elise Mertens (WTA 26), Alison Van Uytvanck (WTA 66), Ysaline Bonaventure (WTA 114) en Yanina Wickmayer (WTA 162) zakten elk drie plaatsjes. Kirsten Flipkens (WTA 109) moest twee plekjes prijsgeven en Greet Minnen bleef onveranderd op de 120e stek.

De ATP-ranking op maandag 19 augustus (tussen haakjes de ranglijst op 12 augustus):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 11685 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7945

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6950

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 4925

5. (8) Daniil Medvedev (Rus) 4195

6. (6) Alexander Zverev (Dui) 4005

7. (5) Kei Nishikori (Jap) 4005

8. (7) Stefanos Tsitsipas (Gri) 3455

9. (9) Karen Khachanov (Rus) 2890

10.(11) Roberto Bautista Agut (Spa) 2575

11.(10) Fabio Fognini (Ita) 2510

12.(13) Borna Coric (Kro) 2160

13.(15) Gaël Monfils (Fra) 2140

14.(16) John Isner (VSt) 2075

*** 15.(19) David Goffin (BEL) 2055

16.(12) Juan Martin del Potro (Arg) 2050

17.(14) Kevin Anderson (ZAf) 2050

18.(17) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1985

19.(21) Félix Auger-Aliassime (Can) 1750

20.(22) Guido Pella (Arg) 1735

...

138.(138) Kimmer Coppejans 393

181.(186) Ruben Bemelmans 273

186.(189) Steve Darcis 266

243.(244) Arthur De Greef 182

323.(314) Jeroen Vanneste 122

344.(340) Christopher Heyman 113

434.(436) Yannick Mertens 73

458.(475) Michael Geerts 67

506.(467) Zizou Bergs 55

584.(583) Germain Gigounon 40

586.(585) Omar Salman 40

621.(627) Maxime Pauwels 37

637.(645) Benjamin Dhoe 35

663.(663) Joris De Loore 31

788.(753) Arnaud Bovy 22

927.(931) Romain Barbosa 12

930.(938) Clement Geens 12

1026.(1024) Martin Van Der Meerschen 9

1064.(1059) Tom Pisane 8

1073.(1071) Simon Beaupain 8

1081.(1083) Yannick Vandenbulcke 7

1133.(1131) Jonas Merckx 6

1144.(1142) Niels Desein 6

1193.(1264) Gauthier Onclin 5

1434.(1609) Loic Cloes 2

1434.(1442) Louis Herman 2

1571.(1572) Buvaysar Gadamauri 2

1610.(1609) Tuur Heuvinck 1

1701.(-) Yannik Reuter 1

De WTA-ranking op maandag 19 augustus (tussen haakjes de ranglijst op 12 augustus):

1. (1) Naomi Osaka (Jap) 6606 punten

2. (2) Ashleigh Barty (Aus) 6501

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 6315

4. (4) Simona Halep (Roe) 4743

5. (7) Elina Svitolina (Oek) 4492

6. (6) Petra Kvitova (Tsj) 4485

7. (5) Kiki Bertens (Ned) 4325

8. (8) Serena Williams (VSt) 3935

9. (9) Aryna Sabalenka (WRu) 3320

10.(18) Madison Keys (VSt) 3267

11.(10) Sloane Stephens (VSt) 3189

12.(11) Anastasija Sevastova (Let) 3167

13.(12) Belinda Bencic (Zwi) 3008

14.(13) Angelique Kerber (Dui) 2870

15.(14) Bianca Andreescu (Can) 2837

16.(15) Johanna Konta (GBr) 2695

17.(16) Marketa Vondrousova (Tsj) 2651

18.(17) Qiang Wang (Chn) 2593

19.(19) Caroline Wozniacki (Den) 2537

20.(22) Sofia Kenin (VSt) 2460

...

++ 26.(23) Elise Mertens (Bel) 1920

66.(63) Alison Van Uytvanck 895

109.(107) Kirsten Flipkens 564

114.(111) Ysaline Bonaventure 541

120.(120) Greet Minnen 518

162.(159) Yanina Wickmayer 376

265.(265) Kimberley Zimmermann 217

275.(266) Maryna Zanevska 204

278.(268) Marie Benoit 199

302.(321) Lara Salden 176

412.(457) Magali Kempen 99

453.(449) Helene Scholsen 85

718.(717) Eliessa Vanlangendonck 31

878.(895) Victoria Kalaitzis 16

973.(970) Catherine Chantraine 11

1100.(1102) Justine Pysson 7

1208.(1208) Chelsea Vanhoutte 4

1237.(1236) Eline Audenaert 3