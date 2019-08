Op kamp met KSA Stokkem

Dilsen-Stokkem - Op 2 augustus vertrokken de meisjes van KSA Stokkem met 109 richting Heusden-Zolder voor hun jaarlijks kamp. De Roodkapjes verbleven op het Dolfijne Eiland van de zusjes Nilly en Billy.

Ze beleefden er de dolste avonturen: ze moesten een zieke zeemeermin verzorgen, woeste piraten verjagen, op zoek gaan naar de verdwenen dolfijnen, een festival organiseren,... Avontuur, pret en plezier verzekerd! De Jimmers en Simmers brachten de week door op Kamping Kitsch. Gezellig slapen in een festivaltentje en chillen in hun campingstoel! "Genieten" was de quote van het kamp. Er was zelfs een verkiezing om Miss Kamping Kitsch 2019 te worden. De oudste leden gingen natuurlijk ook op 2-daagse en ze speelden de meest zotte en originele spellen. De leiding was al maandenlang bezig om dit kamp tot in de puntjes voor te bereiden. De kookploeg zorgde er dan weer voor dat de buikjes op tijd gevuld werden met overheerlijke maaltijden. KSA Stokkem sloot het kamp af met een gezellige bezoekdag. Ouders en familie konden de kampplaats bezichtigen en waren getuige van een overenthousiaste groep meisjes die genoten hadden van hun kamp. Wil jij ook de sfeer gaan proeven bij KSA Stokkem? Op zaterdag 21/9 is de startactiviteit voor de roodkapjes (laatste kleuterklas tot 6de leerjaar) van 14 -17 u. Op vrijdag 20/9 voor de Jimmers en Simmers (1ste tot 4de middelbaar) In de Steenkuilstraat 61 in Stokkem. Meer info: Lisanne (0474 04 10 74) en Lenka (0497 50 23 26) of op de Facebook pagina: ksastokkem