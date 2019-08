Een bezoek aan het kolkende water van Krka of geld uitgeven in de oude stad: tips voor een reisje naar Split

Split mag dan wel geen hoofdstad zijn, toch gaan er elke zomer honderdduizenden toeristen richting de Kroatische kust. Van een bezoekje aan de watervallen van Krka tot je laatste Kuna’s uitgeven in een van de moderne winkelcentra: vijf ervaringen voor op je bucketlist.

De watervallen van Krka

Foto: lla

Voor de watervallen van Krka moet je een uurtje rijden. Of je laat je verleiden door een van de vele reisorganisaties in de oude stad en boekt een daguitstapje met de bus voor ongeveer 50 euro per persoon. Eenmaal aangekomen wachten een van de vele boten je op om je in slechts twintig minuten naar het nationaal park te brengen. En dan kan je kiezen: avonturiers kunnen een fiets huren om het onmetelijk grote park te verkennen, wandelaars kunnen zich dan weer uitleven op een van de vele bergpaadjes en waterratten kunnen een plekje in de schaduw zoeken om daarna een duik te nemen in het kolkende water.

Hou er wel rekening mee dat je hier in de zomer niet alleen bent: zowel toeristen als de lokale bevolking zoeken hier verkoeling bij temperaturen van dertig graden en meer.

Bakken en braden

Foto: lla

De Kroatische kust is bezaaid met kleine stranden en dat is ook in Split niet anders. Een daarvan is het Trstenik Žnjan strand, een bescheiden zandstrook met een grote parking en enkele hippe beachbars. Je kan een strandstoel en bijhorende paraplu huren voor ongeveer 20 euro of, als de kleine kiezeltjes je niet ergeren, je handdoek gewoon op het strand leggen in de schaduw van de bomen. Ook honger zal je niet lijden: voor elke vierkante meter kiezels heb je twee strandverkopers, die leuren met sandwiches en chocoladekoeken. Wordt het te heet onder je voeten? Dobber dan zorgeloos in de Adriatische Zee of ga het opblaasbare hindernissenparcours te lijf.

De oude stad

Foto: lla

Een kort ritje met de taxi (ze hebben er zelfs Uber) brengt je naar de haven van Split. De haven, waar heel wat uit de kluiten gewassen motorboten en zeilschepen liggen, wordt voorafgegaan door een brede promenade met restaurantjes, bars en geldautomaten.

Foto: lla

De palmbomen zorgen dan weer voor een extra zomers sfeertje. Vlij je neer op een van de vele terrassen of ga tussen de marktkraampjes op zoek naar een gezonde lunch. Kan je wel wat geluk gebruiken? Wrijf dan even over de teen van Gregory of Nin, een Kroatische bisschop uit de middeleeuwen en volksheld omdat hij het Latijn achterwege liet en koos voor een meer verstaanbare taal.

Het paleis van Diocletianus

Foto: lla

In het oude gedeelte van Split kan je er niet naast kijken: het paleis van Diocletianus, dat al sinds de vierde eeuw het hart van de stad vormt. De Romeinse architectuur in combinatie met de middeleeuwse stedenbouw veroverde in 1979 zelfs een plekje op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De oorspronkelijke keizer is al enkele honderden jaren naar de eeuwige jachtvelden vertrokken en tegenwoordig is zijn paleis vooral een vrij podium voor straatmuzikanten en kunstenaars, die gewillig op de foto gaan met het legertje toeristen.

Mall of Split

Nog enkele Kuna’s over? Ga dan naar het winkelcentrum van Split. Het moderne shoppingcentrum biedt niet alleen de nodige verfrissing op een snikhete middag, het geeft ook onderdak aan tal van lokale en internationale winkelketens. En omdat heel wat toeristen liever een dagje doorbrengen op het strand zijn er nooit wachtrijen aan de pashokjes of kassa’s. Shoppen maar!