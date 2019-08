Terug van weggeweest: de teddybeersloffen maar er zit een flink prijskaartje aan vast

Eenhoorns, teddyberen of tijgers en dat aan je voeten: de zogenaamde ‘teddybeersloffen’ zijn terug van weggeweest en als het van het Franse modehuis Vetements afhangt, lopen we volgend seizoen ook buiten rond met pluizig schoeisel.

Je kent ze nog wel, die grote maar o zo zachte sloffen uit de jaren negentig, die je voeten zelfs in december lieten zweten. Modehuis Vetements, dat bekendstaat voor zijn ludieke kijk op mode, heeft de oude trend nieuw leven ingeblazen en komt op de proppen met ‘hug me bear’ pantoffel. De knuffelpantoffels, die gemaakt worden van de fijnste alpaca- en mohairwol uit Italië, kun je ook buiten dragen en aanpassen naar gelang je schoenmaat. Maar voor al die luxe moet je wel diep in de buidel tasten.

Foto: Net-a-Porter

Voor het schoeisel uit je kindertijd tel je op webshop Net-a-Porter zo’n 790 euro neer, ongeveer het honderdvoud van wat je zelf betaalde in de jaren negentig.