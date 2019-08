Anke Buckinx laat Australisch ‘Blind getrouwd’-koppel pamper van zoontje verversen

De Hasseltse Joe-dj Anke Buckinx (39) heeft Jules en Cam uit ‘Blind getrouwd Australië’ ontmoet. De radiopresentatrice zette het koppel meteen aan het werk.

De Sjiek-columniste is grote fan van de realityshow, die op Vitaya het best bekeken programma was met gemiddeld 155.000 kijkers. Van de dertien koppels uit het zesde seizoen zijn er maar twee overeind gebleven, onder wie Jules en Cam. De twee Australiërs zijn twee weken in België voor actes de présence.

Buckinx had zelf haar zoontje Max meegenomen, waardoor Jules en Cam meteen hun eerste pamper ooit hebben ververst. Leuk weetje: tijdens haar zwangerschap kreeg Buckinx haar eerste weeën toen ze ‘Blind getrouwd Australië’ volgde.