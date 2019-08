"Minder F1-races zou beter zijn"

Claire Williams, adjunct-teambaas van het Williams F1 team, vindt dat de Formule 1 op het verkeerde pad is door steeds meer races aan de kalender toe te voegen.

Tot 1999 telde een F1-seizoen zestien races, twintig jaar later zitten we aan eenentwintig races en Claire Williams vindt dat het maximum nu bereikt is.

De honger van F1-eigenaar Liberty Media lijkt echter nog niet gestild want voor 2020 staan er voorlopig tweeëntwintig races op het programma met Nederland en Vietnam die er bij komen en Duitsland dat zal wegvallen.

“Zo lang we het aantal races kunnen limiteren vind ik dat eenentwintig races het maximum is,” aldus Williams.

De argumenten daarvoor zijn niet ver te zoeken, teamleden zijn bijvoorbeeld steeds meer van huis en het kost ook veel geld om als team altijd de hele wereld rond te reizen.

“Persoonlijk zou ik liever minder races zien. Als je het aanbod verlaagt zal de vraag stijgen, dat is basis-economie. Als er te veel races op de kalender staan is het te veel voor de mensen om te consumeren. Er is zoveel competitie op de markt met andere sportevenementen en andere media.”

"Als je het aantal wedstrijden op de kalender verhoogt, is de druk die op je team wordt uitgeoefend vanuit een prestatieperspectief, en wat ze in staat zijn om dat te doen met een balans tussen werk en privé-leven, moeilijk.”

Ze voegt daar nog aan toe dat het voor de kleinere teams nog moeilijker is door het feit dat ze moeten werken met een beperkt budget.

"Voor kleinere teams is het erg moeilijk om na te denken over hoe we een kalender met (meer dan) 21 races moeten aanpakken," gaat Williams verder.

"We hebben bijkomende kosten voor het wisselen van personeel. Hebben we bijvoorbeeld in plaats van twee race-ingenieurs, vier race-ingenieurs nodig?

"Er zijn ook kosten verbonden aan het transport over de hele wereld. Je moet nadenken over het bedrag waarvoor die races worden verkocht, stoppen ze een enorme hoeveelheid in de pot?

"Ik zou ertegen zijn om meer races op de kalender te zetten,' besluit Williams.

Guenther Steiner, teambaas van Haas, is niet echt bezorgd over een uitbreiding van de kalender maar wel over het aantal power units dat per seizoen gebruikt mag worden.

“Ik denk niet dat er een groot voordeel aan verbonden is maar er is tenminste geen nadeel,” aldus Steiner. “Maar we moeten het uitzoeken en het ook op drie motoren houden.”

“Als er een vierde motor bijkomt heeft dat voor ons financieel geen zin. Als ze er zeker van zijn dat we het kunnen doen met drie motoren heb ik niets tegen extra races.”

“Zolang er geen financieel nadeel is, doen wij een inspanning,” besluit Steiner.

