Twenty one pilots: de koningen van het spektakel

Twenty one pilots sloot zondagavond de main stage af op Pukkelpop. Met een brandend autowrak, een heus lichtspektakel, mannen in witte pakken met gasmaskers en meerdere kledingwissels van zanger Tyler Joseph wist de groep de aandacht van de Pukkelpoppers tot middernacht stevig vast te houden.

Het is intussen de derde keer dat twenty one pilots in Kiewit passeert. Het optreden van de alternatieve popband kreeg de vorm van een circus vol met illusies, inclusief een zware vertelstem die de nummers ...