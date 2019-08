Fruitsector hoopt de crisis te bedwingen met pruimenteelt

Donkere wolken vormen zich boven de fruitsector. De opeenstapeling van extreme natuurfenomenen met daar bovenop de Ruslandboycot, dwingt de telers te diversifiëren. Momenteel wordt uitgekeken naar nicheteelten zoals pruimen, abrikozen en blauwbessen. “Diversificatie is een belangrijke factor om de huidige crisis te verslaan”, stelt Inge Moors, voorzitter van PC Ffruit en gedeputeerde voor landbouw. “Wij trachten telers te begeleiden in de opstart, gedeeltelijke omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar deze nicheteelten.”