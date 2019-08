“Kwaliteitstekort heeft iedereen gezien”

STVV onderging de wet van de sterkste, zondag in de vooravond op de Antwerpse Bosuil. “We weten dit al lang, het is duidelijk dat er versterking moet komen”, zuchtten Elton Acolatse en doelman Daniël Schmidt dan ook zonder schroom. “Op welke posities? Dat is aan het bestuur.” De Kanaries verscholen zich niet eens meer achter de betwistbare fases die voor animo zorgden in de wedstrijd. Ref Dierick en VAR Boucaut speelden nochtans een hoofdrol in Antwerp-STVV (2-0).