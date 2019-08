Derde jaar op rij: Niels Destadsbader wint Radio 2 Zomerhit

Niels Destadsbader heeft de Radio 2 Zomerhit gewonnen voor zijn single “Mee naar boven”. Het is het derde jaar op rij dat hij die prijs mee naar huis neemt. #LikeMeCast werd verkozen tot beste groep en Mathias Vergels tot beste soloartiest. IBE werd gelauwerd voor doorbraak van het jaar.

Niels Destadsbader won zijn derde opeenvolgende titel, na Skwon meiske (2017) en Verover mij (2018). Hij kreeg de prijs uit handen van Koen en Kris Wauters. De broers van Clouseau wonnen exact dertig jaar geleden ook de Radio 2 Zomerhit met Anne.

Het is een mooi verjaardagscadeau voor Destadsbader, die morgen 31 wordt. “Vorig jaar mocht ik mijn verjaardag vieren in het Sportpaleis. Daar waren veel mensen bij. Dat was ongelooflijk plezant. Straks ben ik weer jarig, en nu mag ik dat vieren met de Zomerhit. Die één keer winnen is tof, twee keer toffer en de derde keer zoveel leuker.”

#LikeMe groep van het jaar

#LikeMe Cast versloeg in de categorie van beste groep De Geest, Hooverphonic, Sasha & Davy en The Starlings. Ze waren met een helikopter naar Blankenberge gekomen, omdat ze rechtstreeks van een optreden in Vlimmeren kwamen. Zo druk hebben ze het.

#LikeMe is een jeugdserie die sinds begin dit jaar op Ketnet loopt, en volgt een groep tieners in een middelbare school. De reeks heeft een hoog musicalgehalte: ze zingen bewerkingen van Vlaamse en Nederlandstalige hits. De bekendste zijn Porselein, Allemaal en Het is over. De jonge acteurs/zangers zijn de nieuwe idolen van onze jeugd. Ze hebben afgelopen lente twee keer de Lotto Arena uitverkocht.

#LikeMe Cast. Foto: dhs

#LikeMe Cast kreeg de prijs uit handen van Karen Damen, die vorig jaar die van doorbraak kreeg voor haar soloproject Karen maakt een plaat. Presentator Bart Peeters kwam nog eens terug op de heisa die ontstond toen de ex-K3’ster haar kapsel blond vorige maand had gekleurd. “Ik ben nooit een rosse geweest. Ik heb dat op mijn zeventiende, achttiende lekker rebels zo gekleurd”, reageerde ze. Peeters stelde vast dat het toch niet zo blond was. Zij daarop: “Ik weet het, maar als ik het los doe wel.” Over haar carrière vertelde ze dat het er “goed” mee gaat, alhoewel Karen maakt een plaat geen potten heeft gebroken.

Karen Damen reageert verbaasd op de vragen van Bart Peeters over haar niet zo blonde kapsel. Foto: if

IBE

#LikeMe Cast was ook genomineerd voor doorbraak van het jaar. Maar die prijs ging naar IBE (17). Die kon niet bij de live-show zijn en sprak zijn fans toe in een videoboodschap: “Het is snel gegaan voor mij, zeker de jongste drie maanden. Ik heb The voice gewonnen, mijn eerste single opgenomen, op Rock Werchter gestaan. En nu de prijs van de doorbraak.” IBE vertelde nog dat hij hard aan het werken was aan nieuwe materiaal. Zijn tweede single is hij aan het opnemen.

Van acteur naar zanger

De eerste trofee van de avond was gegaan naar Mathias Vergels (27): die van beste soloartiest. Het grote publiek kende hem tot voor kort alleen als acteur, Lowieke uit Thuis. Maar zijn singles Wij alleen en zeker de opvolger Helena hebben hem nu ook op de kaart gezet als zanger. En dat wordt beloond. Zondagavond versloeg hij in de verkiezing van beste soloartiest vier medegenomineerden: Bart Herman, Isabelle A, Kate Ryan en Slongs.

“Ik was op mijn gemakske iets aan het drinken”, zei Vergels in een eerste reactie tegen presentator Bart Peeters, nadat hij uit de backstage op het podium was geroepen. De winnaar was sprakeloos. “Ik heb hier keihard voor gevochten en geknokt.” Vergels had het ook al in 2017 geprobeerd met enkele songs, maar die kenden niet zo’n succes als bijvoorbeeld Helena nu.

Mathias Vergels met zijn trofee als beste soloartiest. Foto: dhs

Enkele momenten later zei Vergels tegen de pers: “Hoe blij ik ben? Het is de allereerste keer in mijn leven, dames en heren, dat ik beloond word voor iets wat ik gepresteerd heb. Ik vind het zot dat ik hier mag zijn vandaag. Normaal zou ik nu op café zitten.”

Gouden plaat voor Duncan

De Nederlandse zanger Duncan Laurence kreeg tijdens de uitzending een gouden plaat voor zijn single Arcade, waarmee hij in mei het Eurovisiesongfestival won. “Dit is niet normaal”, zei hij verschillende keren.

Record voor Belle Perez?

Het was de 45ste keer dat Radio 2 zijn Zomerhit uitreikt. Vanaf de zeedijk aan de vuurtoren in Blankenberge presenteren Bart Peeters en Siska Schoeters de show die ook op Eén wordt uitgezonden.

Niels Destadsbader was de te kloppen kandidaat met de oorwurm Mee naar boven. Belle Perez miste de kans om haar zesde overwinning te boeken dankzij Indirectas, wat een record zou zijn. Tussen 2002 en 2006 won ze vijf keer op rij, met Me and you, Enamorada, Light of my life, Que viva la vida en Ave Maria.

De tien genomineerden voor Radio 2 Zomerhit waren:

1. Belle Perez met Indirectas

Belle Perez. Foto: Simon Mouton

2. Dana Winner met Waar jij ook bent

Dana Winner. Foto: Simon Mouton

3. Hooverphonic met Looking for stars

Hooverphonic. Foto: dhs

4. Kommil Foo met Stilte na de storm

Kommil Foo. Foto: Simon Mouton

5. Laura Tesoro met Thinking about you all the time

Laura Tesoro. Foto: Simon Mouton

6. #LikeMe Cast met Vlaanderen m’n land

7. Mathias Vergels met Helena

Mathias Vergels. Foto: Simon Mouton

8. Metejoor met Horizontaal

Metejoor. Foto: Simon Mouton

9. Niels Destadsbader met Mee naar boven

Niels Destadsbader. Foto: Simon Mouton

10. Regi feat. Jake Reese & OT met Summer life