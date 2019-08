Pukkelpop lost cijfers van recordeditie en de data voor 2020

Hasselt - Pukkelpop 2019 is een top editie, eentje die niemand licht zal vergeten. Er was veel volk aanwezig en verschillende records werden gebroken. Hier zijn alle cijfers van Pukkelpop 2019:

• 47.000 festivalgangers kwamen op donderdag naar de pre-party, een absoluut record! Alle festivaldagen waren volledig uitverkocht met 66.000 bezoekers per dag.

• Met 320 lasers braken we een wereldrecord in de Boiler Room (World record attempt for biggest laser show).

• 1 dolgelukkige fan mocht naast Beth Ditto van Gossip Heavy Cross meebrullen.

• Een houten Boulevard van 733 meter, van de Main Stage naar de Booth.

• 390 festivalgangers gingen naar een van de 13 Secret Sessions, waaronder een exclusieve Q&A met Prophets of Rage.

• 8.141 medewerkers maakten deel uit van het gezelligste festival ter wereld.

• 1.784 medewerkers zaten in Team Eco.

• 1.000 festivalgangers verkochten hun ziel op de wei aan Ice Cream Man Pavel Balta.

• 65 Belgen kregen een prachtig plekje op de affiche.

• 6.000 Alpacatattoos werden op minstens evenveel lijven gekleefd.

• 150 bezoekers gingen volledig loos op Metalyoga in ARTYard.

• 2.000 lampjes vol hoop en troost deden Halte 1813 oplichten.

• Pennywise droegen hun grootste hit ‘Bro Hymn’ op aan de twee overleden brandweermannen, Chris en Benni.

• 47.000 festivalgangers omarmden Billie Eilish

• 40 afvaleilanden stonden verspreid over het terrein, dat zijn er 14 meer dan vorig jaar.

• De bierbekers werden gemaakt van de bekers van vorig jaar.

• 120 mama’s vonden de weg naar de Milk ‘n’ Boobs Bar en kolfden 250 keer af, goed voor 30 liter verse moedermelk.

• We telden 70.000 downloads van de PKP app.

• De Lijn zette 136 extra bussen in en 168 extra chauffeurs.

• 9.000 festivalgangers zaten met hun hoofd in de wolken, goed voor 2.250 ritjes in het reuzenrad.

• 23 foodtrucks serveerden 106 verschillende gerechten op Food Wood

• 24 projecties van artiesten wereldwijd werden getoond op onze indrukwekkende 3D-Videowall

• 1.000 festivalgangers vonden de Secret Rooms

• De ritjes met de riksja’s ten voordele van het Kiewitfonds brachten bijna € 2000 op ten voordele van Kinderen in de Derde Wereld.

• Het exacte aantal regendruppels wordt nog nageteld.

Pukkelpop 2020

Afspraak volgend jaar in Kiewit, van 20 tot en met 23 augustus. Kan u maandag 24 augustus nu alvast vrijaf vragen, want Pukkelpop blijft ook dan het hele weekend tot en met zondag inpalmen.