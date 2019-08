STVV vreest voor afwezigheid Jordan Botaka

Jordan Botaka, de Nederlandse Congolese kapitein van STVV, is naar verwachting de komende tijd uitgeschakeld. In de 68ste minuut werd Botaka onder begeleiding van de medische staf van STVV naar de kant gedragen

Een woordvoerder van STVV gaf direct na de wedstrijd een update over de rechtsback. “De linkerenkel van Jordan (Botaka, red.) is in de 68ste minuut omgeslagen, waarna er vervolgens een speler van Royal Antwerp FC (Dieumerci Mbokani, red.) over hem heen was gevallen. Jordan gaf aan vrij veel pijn te hebben aan zijn enkel. Morgen wordt er een echo gemaakt in het ziekenhuis waarna we de resultaten zullen afwachten. Pas dan weten we de ernst van zijn blessure.