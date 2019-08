Bikers rijden voor skaterolstoel voor Isaak (9)

Diest / Hasselt -

Voor de financiering van een speciale rolstoel voor Isaak Volders (10) uit Hasselt organiseerde motorclub Crusaders for Justice zondag in Diest een ontbijt met een motorrit, die wegens het slechte weer wel in het water viel. “Ik droom ervan als jongste ter wereld een salto met de rolstoel te maken”, zegt Isaak.