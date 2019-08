Koppeltje stuikt op vakantie van balkon terwijl ze seks hebben

In het Le Cannet, in het Franse departement Alpes-Maritimes, zijn en man en een vrouw tijdens het bedrijven van de liefde van hun balkon gestuikt. De man is er erg aan toe.

Het koppel toeristen, een Canadese vrouw van 28 en een Brit van 30, had op klaarlichte dag seks op het balkon van hun villa. Maar in het heetst van de strijd vielen de twee naar beneden, drie en een halve meter lager.

De twee slachtoffers werden door de hulpdiensten weggebracht naar het ziekenhuis van Nice. De vrouw raakte lichtgewond, de man is zwaargewond.

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeluk. Ze zullen onder andere nagaan of de twee onder invloed waren van alcohol of andere verdovende middelen.