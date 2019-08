Eerlijke Tim Wellens na verlies eindzege: “Het beste was eraf”

Tim Wellens (Lotto-Soudal) was sportief na afloop van de laatste rit in de BinckBank Tour. De Limburger werd uit de leiderstrui gereden door Laurens De Plus (Jumbo-Visma), maar gaf toe dat hij te kort kwam in het slot. “Ik was te gefocust op Hirschi in de Gouden Kilometer.”

Wellens heeft na de koers altijd een eerlijke en heldere analyse in petto. Dat was niet anders in Geraardsbergen, waar hij toch de leiderstrui verloor aan De Plus. “Ik had uiteraard gehoopt op de eindzege”, stelt hij. “Maar in de Gouden Kilometer ging het mis. Ik was te gefocust op de bonusseconden en Marc Hirschi. De drie leiders reden daar weg en ik kreeg het gat niet meer dicht. Ik moet ook eerlijk toegeven dat het beste eraf was toen. Het is een inschattingsfout van me, maar ‘Pluske’ heeft deze eindzege ook verdiend.”

Lotto-Soudal had in de slotfase niemand meer om de kopman te ondersteunen. “Dat is niet zo vreemd. De beginfase was bijzonder lastig, waardoor mijn ploegmaten daar hun energie moesten verspelen. We wilden deze week vechten voor Bjorg Lambrecht en scoren met ritwinst en eindzege. Tot in de laatste ronde zag het er naar uit dat dat zou lukken.”