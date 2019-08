Ramkrakers rijden nieuwe Fiat tot schroot in Kortessem

Kortessem -

Autodieven zijn zondagmorgen met een nieuwe Fiat Tipo door een enorme schuifpoort gereden bij garage Cremers in Kortessem. “Hierdoor raakte de auto compleet vernield en kregen ze hem niet meer in beweging. De daders zijn met hun vluchtauto weggerden, zonder buit. De ravage is groot”, vertelt zaakvoerder Bart Cremers.