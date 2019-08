Nafi Thiam verbetert twee keer eigen Belgisch record verspringen en vliegt naar 6m86

Nafi Thiam heeft zondag bij de Diamond League atletiekmeeting in Birmingham haar eigen Belgisch record verspringen twee keer scherper gesteld. Ze vloog bij haar tweede van zes pogingen naar 6m74, zeven centimeter verder dan haar vorige recordsprong in Talence in juni, en deed bij haar derde beurt zowaar nog beter met 6m86.

Voor het eerst in haar carrière nam Thiam het in Birmingham op tegen de wereldtop in het verspringen, en dat doet haar blijkbaar goed. Haar eerste poging was met 6m44 degelijk, bij haar tweede poging vloog ze ondanks een tegenwind van 0.3 meter per seconde naar een nationaal record van 6m74. Ze bracht dat Belgisch record in Talence op 6m67. En bij de derde beurt? Daar deed Thiam gewoon nóg straffer. Ze vloog, bij een meewind van 0.9 meter per seconde, naar 6m86.

Thiam mag dankzij haar 6m86 op zowel het WK atletiek in Doha als de Olympische Spelen in Tokio aan het verspringen deelnemen. Eerder al plaatste ze zich voor zowel de zevenkamp als het hoogspringen.