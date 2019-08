Regen houdt Hongkongers niet thuis: “Betogen is het laatste dat we willen doen”

Tienduizenden demonstranten, veelal uitgedost in zwart, trotseren zondag de regen voor een zoveelste massabetoging in Hongkong voor democratische hervormingen. De organisatoren hopen af te klokken op één miljoen deelnemers.

Op sociale media is te zien hoe de omgeving van het Victoria Park aan het vollopen is. Naast vele protestborden hebben vele demonstranten ook paraplu’s bij zich om zich te beschermen tegen de zware regenval.

Het Civil Human Rights Front, dat de voorbije weken protestacties organiseerde waar miljoenen Hongkongers aan deelnamen, heeft een oproep gelanceerd voor een ‘vredige, rustige en niet gewelddadige’ demonstratie. Eerdere protesten mondden uit in gewelddadige confrontaties met de politie, die met traangas en rubberkogels de menigte uiteen trachtte te drijven.

Het protest is al aan zijn elfde week toe.

“Hongkongers zijn het beu om te protesteren, dit is echt het laatste dat we willen doen. Het is vreselijk warm en het regent: alleen opdagen is al een marteling”, vertelt de 24-jarige student Jonathan aan Reuters. “Maar we moeten hier zijn omdat we geen andere keuze hebben. We moeten doorzetten tot de overheid eindelijk het respect toont dat we verdienen.”

“We zijn hier voor onze toekomst, we doen het voor de tieners”, zegt de 60-jarige Frances Chan, een journaliste op rust. Volgens haar is het een kleine minderheid demonstranten die geweld gebruiken, en alleen maar onder druk van de autoriteiten en de politie. “We willen alleen vrede en vrijheid. Als de overheid naar onze vijf eisen zou luisteren, zal de rust snel weerkeren.”

Zaterdag waren er ook verschillende protestacties gepland. Er was ook een demonstratie die de overheid steunt. Volgens de organisatie daagden daarvoor 476.000 mensen op, de politie hield het aantal deelnemers op ruim 100.000.

Leiders rechtstreeks verkiezen

De aanhoudende manifestaties dagen het gezag van Peking uit over de voormalige Britse kolonie, die sinds 1997 weer onder Chinees gezag staat. Het principe van ‘één land, twee systemen’ bepaalt dat Hongkong een hoge graad van ­autonomie heeft tegenover het Chinese vasteland, met een onafhankelijke rechtspraak en een vrije pers. Maar critici wijzen erop dat ze de vrijheid van Hongkong snel zien afbrokkelen.

De actievoerders eisen onder meer democratische hervormingen die de inwoners van Hongkong in staat zouden stellen hun leiders rechtstreeks te verkiezen. Protestgroepen hebben gezworen te blijven strijden tot hun eisen ingewilligd zijn.

