Trump beledigt per ongeluk superfan

“Die gast heeft een serieus gewichtsprobleem. Ga naar huis, doe sportoefeningen.” Voor een massa volk in New Hampshire bespotte Amerikaans president Donald Trump donderdag tijdens zijn speech een man uit het publiek, die op een balkon aan het gesticuleren was. “Hij heeft een groter probleem dan ik. Groter dan wij allemaal”, voegde hij er nog aan toe.

De president dacht dat het om een betoger ging en dus beval hij de man af te voeren. Maar voormalig politieofficier Frank Dawson trachtte net de echte demonstranten naast hem te saboteren en balde zijn vuist richting Trump als teken van steun. De superfan droeg zelfs een shirt met opschrift ‘Trump 2020’.

Toen de president dat na de manifestatie ontdekte, liet hij op de voicemail van Dawson een bericht achter. En de man zelf? Die neemt zijn president niets kwalijk, zegt hij aan Fox News. “Alles is in orde. Ik hou van die kerel. Hij is het beste wat dit land ooit overkwam.”

