Slechtste start in 21 jaar: drie redenen waarom Anderlecht niet klaar is

Vier wedstrijden, vier verschillende basisploegen en één constante: Anderlecht kan niet winnen. Een dodelijk efficiënt KV Kortrijk smeerde Anderlecht een dikke 4-2 aan. Paars-wit is aan zijn slechtste start sinds 21 jaar bezig. En net nu komt er een vierluik Genk-Standard-Antwerp-Club Brugge. Drie redenen waarom dit team niet klaar is. Met als conclusie: als de kapitein niet thuis geeft, is Anderlecht stuurloos.