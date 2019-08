Hilde Crevits doorbreekt stilzwijgen: “Het deed pijn, iedereen was in shock”

Na zich maanden in stilzwijgen te hebben gehuld, spreekt Hilde Crevits voor het eerst over het verlies van haar partij. De verkiezingsnederlaag doet pijn, zegt ze in De Zondag. Maar dat zal er haar niet van weerhouden stevig te onderhandelen met Bart De Wever. “Ik wil een regeerakkoord dat weinig ruimte laat voor interpretatie.”

“Ik had twintigduizend stemmen meer dan vijf jaar geleden. Niet slecht voor een loser, hè.” Dat Hilde Crevits in een “coalitie van losers” zit, deert niet. “Dat is weer die taal van de partij (Vlaams Belang, nvdr). Maar Tom Van Grieken vergeet één iets. Zijn partij heeft 18 procent van de stemmen. Een regering heeft een meerderheid nodig. Wij hebben die, en ruim zelfs.”

Al wil dat niet zeggen dat de verkiezingsnederlaag er niet stevig heeft ingehakt. “Iedereen was in shock. Het heeft pijn gedaan. Het zou ongepast zijn om dan naar buiten te komen met grote analyses. We wilden ons bescheiden opstellen”, zegt Crevits aan De Zondag. Het was dan ook maanden stil, na het historisch dieptepunt voor CD&V op 26 mei. Amper vijftien procent van de Vlamingen koos toen voor de partij van Hilde Crevits. Maar toch gaan de christendemocraten opnieuw in zee met N-VA. “We hebben goed samengewerkt in de Vlaamse regering. Er waren incidenten, spierballengerol, maar we hebben op àlle dossiers akkoorden bereikt, ook op onderwijs.”

Geen A- en B-burgers

En dus zat Crevits vorig week aan tafel met Bart De Wever om te onderhandelen over de startnota. “Het heeft lang geduurd”, aldus de minister van Onderwijs. “Veel volk, veel vragen … Maar er zit voldoende zuurstof in voor onze partij.” Al is de startnota niet te nemen of te laten. “We gaan ernstig onderhandelen. Ik wil een grondig uitgewerkt regeerakkoord dat weinig ruimte laat voor interpretatie.”

Onder meer over de rechten en plichten van nieuwkomers. “Veel mensen vinden dat de balans doorslaat in de richting van de rechten. Dat evenwicht moet beter. Ik wil daarin meegaan. We mogen wel wat verwachten van nieuwkomers, op voorwaarde dat de nieuwkomer ook beter wordt van die maatregelen. De taal leren bijvoorbeeld. Wie de taal spreekt, vindt makkelijker werk.” Maar Crevits wil geen A- en B-burgers. “Dat moet heel duidelijk zijn. Elke maatregelen moet passen binnen de Europese wetgeving.” Of zes maanden wachten op kinderbijslag dan ook beter is voor de nieuwkomer? “We hebben afgesproken om discreet te blijven over de onderhandelingen. Ik ga hierover geen uitspraken doen.”