Zondag wordt Limburg onder een regenachtige hemel wakker. Periodiek kan het tot voorbije het middaguur flink gieten. In totaal kan er regionaal uiteindelijk meer dan 20 liter in 12 uur tijd vallen.

De slenterende neerslagzone zal langzaam wegtrekken naar Duitsland. Het moment waarop de regen Limburg via het oosten verlaat is moeilijk in te schatten, al ziet het er op basis van de laatste kaarten ...