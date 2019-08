Terwijl het podium glom als een lavalamp, gingen de hemelsluizen weer wat verder open. Maar weglopen? Dat nooit. ‘ Let it happen ’, zalfde Kevin Parker als een psychedelische sirene. Wie doorbeet, werd door Tame Impala beloond met een weergaloze regendans.

Dat we bij het beluisteren van Tame Impala toch altijd een klein beetje aan Pukkelpop moeten denken. Ooit was het kindje van Australische multi-instrumentalist Kevin Parker een slonzig, wat in zichzelf ...