Sigaret in de muil? Check! Verse bok? Check! Halve lauwe pils om mee te gooien? Check! Rosse nekmat met vet Aussie-accent op podium te zien? Check! Op tijd gaan zeiken? Euh… GODMILJAAR! ‘Smoko’ half gemist van The Chats!

God, wat hadden we zin om eindelijk eens door te zuipen tijdens en na het optreden van The Chats, de punkers van down under. Al hun nummers klinken haast hetzelfde: morsige baslijn, scheve blueslick op ...