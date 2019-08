Politie doorzoekt Kliniek Sint-Jan in Brussel na telefonische bedreiging

De politie van Brussel doorzoekt momenteel alle lokalen van de Kliniek Sint-Jan in Brussel. Zaterdagavond omstreeks 19.00 uur ontving het ziekenhuis een telefonische oproep van iemand die een rechtstreeks dreigement heeft geuit ten aanzien van het Brusselse ziekenhuis, zo maakte het ziekenhuis zelf bekend.

In het belang van de veiligheid van de patiënten en medewerkers, heeft de Brusselse politie in samenspraak met de kliniek alle toegangen tot het ziekenhuis afgesloten. Omstreeks 21.30 uur gebeurde er een systematische controle van alle lokalen in het ziekenhuis.

De dienst spoedgevallen is tot nader order gesloten voor nieuwe patiënten.

De kliniek in Brussel-centrum telt 400 bedden. “Geen van de zowat honderd patiënten werd geëvacueerd. De bezoekers hadden het ziekenhuis reeds verlaten”, licht woordvoerster Florence Feys toe.

De werkzaamheden op de verschillende zorgafdelingen gaan ondertussen zonder verstoringen door, geeft Feys nog mee.