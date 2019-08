Beringse Natascha mag mee het podium op met Gossip op Pukkelpop: “Ongelooflijk, ik sta nog te trillen op mijn benen”

Beringen - “Ongelooflijk, ik sta nog altijd te trillen op mijn benen.” Beth Ditto, die lichtjes gekke zangeres van Gossip, heeft Natascha Kwanten (45) uit Beringen en dochterlief Chelsea (14) zaterdag een onvergetelijke moment bezorgd. De vrouw en haar dochter mochten de Main Stage van Pukkelpop op om afsluiter Heavy Cross mee te zingen.

Natascha kijkt al jaren op naar Beth Ditto, op Pukkelpop werd een droom werkelijkheid. “Chelsea en ik waren een uurtje voor de show van Gossip al helemaal vooraan gaan staan”, zegt ze na het optreden. “Ik wist natuurlijk wel dat Beth ooit al eens mensen op het podium had geroepen en was stiekem aan het hopen, maar ik had natuurlijk nooit gedacht dat het ging lukken.”

Natascha en Chelsea schreven Let me sing, Beth op een bordje en staken het omhoog. “Mama hield het eerst nog ondersteboven, een geluk dat ik het gezien had”, zegt Chelsea. Bij het tweede nummer was het plots prijs. “Ik zag Beth in onze richting kijken en plots vroeg ze: Well what do you want to sing, darling?” Heavy Cross was Natascha’s antwoord. Alleen, dat nummer stond als afsluiter van de show geprogrammeerd. Geen probleem, zo bleek. Beth haalde er een man van de security bij en beval hem Natascha op het juiste moment uit het publiek te halen.

Na het optreden kreeg ze nog een knuffel van de drumster van Gossip. Foto: DBA

“Ik was de rest van het optreden bang dat ze het zou vergeten zijn, maar nee hoor. Ik mocht het podium op, samen met Chelsea.” En? “Een zicht dat ik nooit meer vergeet. Wat een massa volk!” Natuurlijk was de vrouw onder de indruk, maar het was er niet aan te horen. Natascha - ooit zangeres in verschillende rockbandjes - zong piekfijn en deed een verbaasd Pukkelpop uit de bol gaan. Ook Ditto zag dat het goed was en gooide mee haar indrukwekkende stem in de strijd. “Fantastisch dat ik met haar heb kunnen zingen, dat is once in a lifetime. Na het nummer heeft ze me nog gevraagd om het publiek in het Nederlands in haar naam te bedanken. Dat was natuurlijk maar een kleintje.”

Als klap op de vuurpijl kreeg Natascha een dikke knuffel én advies van Ditto. “Ga voor je dromen en laat niets je tegenhouden, zei ze. Wat een mooie vrouw is het, een voorbeeld voor iedereen. Misschien dat ik mijn zangcarrière maar nieuw leven in blaas.”

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: DBA