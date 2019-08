Kustdorpje is overlast beu en laat ‘anti-sekstoiletten’ installeren

In Porthcawl, een kustdorpje in Wales, zijn de plannen vrijgegeven van nieuwe openbare toiletten. Opvallend: de toiletten zo ontworpen dat ze “verdachte bewegingen” detecteren in de hokjes. Of hoe seksende koppeltjes binnenkort een koude douche mogen verwachten - letterlijk.

De toiletten, waar een prijskaartje van 170.000 pond of ruim 185.000 euro aan vast hangt, zullen voorzien zijn van gewichtgevoelige vloeren die “verdachte bewegingen” detecteren. Als er sprake is van seksuele activiteit of druggebruik, zullen de gebruikers met ijskoud water besproeid worden. Ook wie zijn roes uitslaapt en dus verdacht lang in een hokje blijft hangen, wordt niet gespaard. Een tijdslot zorgt er dan weer voor dat de toiletten elke avond gesloten worden.