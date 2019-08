Topmodel Doutzen Kroes onder vuur om graatmagere bikinifoto

Doutzen Kroes verdient al jaren de kost met haar bijzonder mooie uiterlijk en lichaam, maar het Nederlandse topmodel krijgt bakken kritiek over zich heen nadat ze een foto van zichzelf in bikini op Instagram plaatste.

“Zo dankbaar dat ik de dag door mag brengen met mijn goede vriendin Candice Swanepoel”, schrijft Kroes bij een kiekje waarop de twee dames in bikini poseren op een boot. Veel reacties stellen zicht echter vragen bij het lichaam van Kroes.

“Mag wel meer eten, jezus man”, reageert iemand. “Dit is wel heeeeeeeeeel mager”, zegt een andere. “Gewoon eng die buik. Niet gezond dit”, klinkt het nog. Haar volgers vinden dan ook dat ze “wat meer zou moeten eten” en “zoveel mooier is met wat meer rondingen”. “Het wordt tijd voor een flinke pan boerenkool met worst”, is het advies.