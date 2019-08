Geen Eden Hazard bij Real Madrid, dat onder meer dankzij weergaloze knal van Kroos makkelijk wint

Real Madrid heeft zaterdag zijn competitiestart in de Primera Division niet gemist. Zonder de geblesseerde Eden Hazard opende de Koninklijke op bezoek bij Celta de Vigo met een 1-3 overwinning. Doelman Thibaut Courtois gaf in de slotminuten een clean sheet uit handen.

Real Madrid kende een wisselvallige voorbereiding en kon in zijn eerste competitiewedstrijd ook niet op topaankoop Eden Hazard rekenen. De overbodige gewaande Gareth Bale kreeg zo zijn kans van coach Zinédine Zidane. Met Courtois in doel stond er wel een Rode Duivel in de basis van de Koninklijke.

De Madrilenen namen de partij in Vigo meteen in handen. Bij de eerste echte kans was het ook meteen raak. Bale zette op de linkerflank zijn tegenstander in de wand en zette laag voor. Karim Benzema (12.) stond op de juiste plek om zijn eerste van het seizoen binnen te duwen. Courtois werd amper op de proef gesteld, maar moest zich op slag van rust toch gewonnen geven. Na balverlies van Odriozola had Mendez de voorzet van Aspas slechts binnen te duwen. De VAR bracht echter redding voor Real Madrid, want Aspas stond nipt buitenspel. Het bleef 0-1 aan de rust.

Na de pauze tapte Celta uit een ander vaatje. Oog in oog met Aspas won Courtois het pleit, even later moest Casemiro op de lijn redding brengen. Samen met zijn ploegmaats zag Modric sterretjes. De Gouden Bal-winnaar van 2018 trapte op de enkels van de soms ongrijpbare Suarez en werd met rood van het veld gestuurd. Ondanks het nummerieke ondertal rechtte Real Madrid de rug. Met een schicht in de winkelhaak zorgde Toni Kroos (61.) voor wat ademruimte. Met het betere zolenwerk legde Benzema de 0-3 op een presenteerblaadje voor invaller Lucas Vazquez (80.). Courtois leeg op weg naar een clean sheet, maar die ging in de blessuretijd in rook op. Iker Losada (90.+1) nam de eerredder voor zijn rekening.

Real Madrid profiteert zo meteen van het puntenverlies van rivaal Barcelona. De Catalanen trapten vrijdagavond La Liga op gang met een 1-0 nederlaag bij Athletic Bilbao. De derde titelkandidaat Atlético Madrid komt zondagavond in actie tegen Getafe.