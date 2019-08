Mike D: les van de meester

Het moment dat we hoorden dat Adam Yauch, oftewel MCA, was gestorven – ook al was geweten dat hij terminaal ziek was – vergeten we nooit meer. Een schok. Veel te jong en het besef van het onvermijdelijke gevolg daarvan: nooit meer live Beastie Boys zien. Op Pukkelpop kwam de band weer een beetje tot leven met Mike D, naast MCA en Ad Rock een van de drie rappers van de legendarische New Yorkse crew.