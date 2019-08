Zwak Lommel komt nog goed weg

Lommel -

Een beschamend zwak Lommel vond in het atletische Virton een tegenstander die in alle geledingen beter was. Keeper Svedkauskas hield de thuisploeg nog een hele poos in de race, maar Jordanov (op slag van rust), Soumare (halverwege de tweede helft) en invaller Turpel (in de slotfase) zetten het bezoekende meesterschap in doelpunten om: 0-3.