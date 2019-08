Rennersvakbond is gevaarlijke Binck Bank Tour beu: “Vraag me af wie dit goedgekeurd heeft”

De Binck Bank Tour wordt deze week in België en Nederland gereden. De rittenkoers hoort bij de World Tour, de hoogste categorie wielerwedstrijden. Onterecht, vindt CPA. “De renners klagen allemaal over smalle straatjes, niet gemarkeerde obstakels, plotse bochten en putten in de weg vlakbij de aankomsten. Het wordt nog gevaarlijker door het slechte weer dat hier in augustus vaak heerst, het gevaarlijke oversteken door fans en gevaarlijke hekken.”

Ook vandaag was er een bizar voorval: Stan Dewulf (Lotto-Soudal) zag in Den Haag plots de spandoeken van het startpodium waaien terwijl hij op zijn startsein wachtte. Bij het incident bleef iedereen gelukkig ongedeerd.

UCI te passief

Volgens de rennersvakbond werden de problemen al bij de organisatie en wielerunie UCI aangekaart, maar gebeurt er te weinig. “Een veiligheidsverantwoordelijke van de UCI komt morgen eindelijk naar de race. De renners gaan een obstakelkoers door de stad tegemoet. Ik vraag me af wie die goedgekeurd heeft”, vraagt Gianna Bugno zich af, voorzitter van de International Riders Association.

Volgens Bugno is verder koersen onverantwoord. “Op dit moment interesseren mogelijke boetes ons niet, we kunnen zo gewoon niet verder. Renners zouden hun leven niet moeten riskeren omdat de organisatie niet in staat is een bepaalde veiligheidsnorm te geranderen. Wij zijn het moe. De UCI bedankt ons voor onze verslagen maar verandert weinig.”

Ook onder meer Sam Bennett tweette al zijn ongenoegen:

1st of all congratulations to @alvaro_hodeg !Super sprint!



Secondly, I'd love to know the thought process behind those barriers before 200m to go!This sport is dangerous enough, we race above 60kmh in a final like this. It is not acceptable! @cpacycling time show your presence https://t.co/nqvlpAN4jV