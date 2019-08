Inbraak en brand in school GO terwijl personeel werkt op Pukkelpop

Dilsen-Stokkem -

Zaterdag rond 2.30 uur is er brand uitgebroken in de basisschool van het Gemeenschaps Onderwijs 'GO Maasland' aan de Europalaan in Dilsen. Een lokaal, fietsenstalling en bergplaats gingen in de vlammen op. De brand brak uit terwijl het personeel en ouders van de leerlingen werkten op Pukkelpop in Hasselt om de werkingskosten van de school te helpen dragen.