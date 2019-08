Italiaans kampioen Filippo Ganna wint korte tijdrit in Den Haag, Tim Wellens gaat als leider slotetappe BinckBank Tour in

Filippo Ganna heeft de voorlaatste etappe in de BinckBank Tour, een tijdrit over 8,4 kilometer in Den Haag, gewonnen. De Italiaan was op het korte parcours een zucht sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini en de Nederlander Jos Van Emden. Tim Wellens blijft leider.

Met een afstand van amper 8,4 kilometer zou de tijdrit in Den Haag wellicht niet voor astronomische verschillen zorgen. Maar al wie zondag na de finish op de Muur van Geraardsbergen in de groene leiderstrui wil eindigen, deed er goed aan om een goede prestatie neer te zetten in de chrono. Maar ook heel wat mannen zonder klassementsambities wilden zich van hun beste kant laten zien op de tijdritfiets. Julius van den Berg (EF Education First) zorgde met een tijd van 9’48” voor de eerste toptijd.

Foto: Photo News

Lang bleef de tijd van Van den Berg niet staan, want Tom Bohli (UAE Team Emirates) dook er al snel enkele tellen onder. Miles Scotson (Groupama-FDJ), de jonge Brit Harry Tanfield (Katusha-Alpecin) en Nederlands kampioen tijdrijden Jos Van Emden (Jumbo-Visma) verbeterden één na één de snelste tijd. Tot de man in de Italiaanse kampioenentrui over de finishlijn denderde: met een tijd van 9’16” deed Filippo Ganna (Team INEOS) maar liefst acht seconden beter dan Van Emden. Het werd zelfs een Italiaans één-tweetje, want Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) nestelde zich op drie seconden van Ganna op plek twee. Een bevestiging van zijn bronzen medaille op het EK van vorige week, waar enkel Remco Evenepoel en Kasper Asgreen sneller gingen dan Affini.

Wind en lichte regen

De renners die later begonnen, kregen er onverwacht een probleem bij: wind. Verschillende bewezen tijdrijders, zoals Bob Jungels en topfavoriet Stefan Küng, beten in de wind hun tanden stuk op de tijd van Ganna. De moeilijke omstandigheden werden helemaal duidelijk toen de spandoeken plots van het startpodium gerukt werden door de wind.

Leider Tim Wellens. Foto: BELGA

In het slot begon het ook lichtjes te regenen, waardoor de best geplaatste renners van het klassement nog een extra hindernis kregen. Greg Van Avermaet (CCC) klokte intussen een degelijke tijd en gaf al met al weinig toe op de concurrenten voor eindwinst. Oliver Naesen (AG2R) en Philippe Gilbert (Deceuninck-QuickStep) verloren iets meer tijd. Niemand kwam echter in de buurt van de tijd van Ganna: ook Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Marc Hirschi (Sunweb) en leider Tim Wellens (Soudal-Lotto) niet. De Plus was de beste van het leidende trio en werd negende, maar Wellens gaf amper twee seconden toe, eindigde op plek tien en blijft zo leider. Hirschi verraste met een sterke tijdrit en eindigde amper zes tellen achter De Plus, en vier achter Wellens.

Uitslag zesde etappe:

1) Filippo Ganna 9’16”

2) Edoardo Affini +5”

3) Jos Van Emden +8”

4) Stefan Küng +11”

5) Harry Tanfield +15”

6) Bob Jungels +16”

7) Mads Pedersen +16”

8) Soren Kragh Andersen +16”

9) Laurens DE PLUS +18”

10) Tim WELLENS +20”

Algemeen klassement na zesde etappe:

1) Tim WELLENS

2) Marc Hirschi +8”

3) Laurens DE PLUS +12”

4) Stefan Küng +40”

5) Ivan Garcia Cortina +43”

6) Mike Teunissen +45”

7) Soren Kragh Andersen +45”

8) Fabio Felline +49”

9) Michael Valgren Andersen +53”

10) Greg Van Avermaet +54”