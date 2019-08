Pierre-Emerick Aubameyang is opnieuw de reddende engel van Arsenal: Gunners pakken zes op zes na lastige partij tegen Burnley

Arsenal heeft ook op de tweede speeldag met het kleinste verschil gewonnen in de Premier League. Vorige week waren de Gunners nog te sterk voor Newcastle (0-1), nu ging Burnley voor de bijl: 2-1. Het was opnieuw Pierre-Emerick Aubameyang die voor de beslissing zorgde.

Alexandre Lacazette opende al na 13 minuten de score voor de thuisploeg, maar op slag van rust zorgde Ashley Barnes voor stilte in het Emirates Stadium door de gelijkmaker te scoren. Burnley verkocht zijn huid duur, zoveel was duidelijk. Uiteindelijk bracht Pierre-Emerick Aubameyang de bevrijding na 64 minuten: 2-1 was meteen ook de eindstand.

Arsenal is door de zege voorlopig alleen leider, al moeten alle andere matchen van dit weekend natuurlijk nog gespeeld worden.