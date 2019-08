Jelle Mannaerts is de nieuwe Belgische kampioen bij de elite zonder contract

Jelle Mannaert (Hubo-Titan Cargo) heeft zaterdag in het Luxemburgse Habay-La-Neuve de Belgische titel bij de elite zonder contract veroverd.

De wedstrijd ging over 140 kilometer, over acht golvende plaatselijke ronden. Halfweg reed onder de stromende regen een groep van zeventien renners, waaronder Mannaerts, weg. De 27-jarige Limburger droeg het nummer dertien ondersteboven op zijn trui.

Finaal bleven vijf vluchters over. En in de sprint klopte Mannaerts Brecht Stas (Home Solution-Soenens) en Sven Van Gucht (VC Villefranche Beaujolais).

Mannaerts volgt op de erelijst Rutger Wouters op, die vorig jaar in Stabroek won. Het is voor de Lommelaar zijn eerste seizoenszege. Eerder dit jaar verliet hij in onvrede Tarteletto-Isorex.