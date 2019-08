"Fernando Alonso weigerde aanbod om teamgenoot Max Verstappen te worden"

Volgens het Spaanse 'Mundo Deportivo' heeft Red Bull Fernando Alonso aangeboden om tijdens de tweede seizoenshelft de teamgenoot van Max Verstappen te worden.

Alonso nam eind vorig jaar afscheid van de Formule 1 maar heeft een eventuele F1-comeback nooit uitgesloten. De Spanjaard beproefde de voorbije maanden vooral zijn geluk in het WEC en won onder andere de 24u van Le Mans en het WEC-kampioenschap.

In afwachting van een officiële bekendmaking van zijn toekomstplannen in de autosport, Alonso wordt gelinkt aan een eventuele deelname aan de Dakar-rally, wordt er druk gespeculeerd over Alonso zijn toekomst.

Volgens het Spaanse 'Mundo Deportivo' zou Alonso door Red Bull zijn gecontacteerd om na te gaan of de Spanjaard het zag zitten om eventueel Pierre Gasly te vervangen tijdens de tweede helft van het F1-seizoen.

Alonso zou het aanbod van Red Bull Racing echter hebben afgewezen. Mocht de Spanjaard 'ja' gezegd hebben dan zou Red Bull met Max Verstappen en Fernando Alonso een rijdersduo gehad hebben dat tot de verbeelding sprak.

Uiteindelijk werd besloten om Alex Albon van zusterteam Toro Rosso te promoveren naar Red Bull Racing terwijl Pierre Gasly opnieuw terugkeerde van Red Bull Racing naar Toro Rosso.

