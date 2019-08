Kilena, Dylan, Neal en Liam nemen al 16 jaar dezelfde vakantiefoto

Ze waren nog kleuters toen ze voor het eerst samen met hun ouders op vakantie gingen en gefotografeerd werden in de koffer van hun Mercedes. Zestien jaar later zijn ze volwassen. Maar ze gaan nog altijd samen op vakantie. En, ze nemen nog ieder jaar dezelfde foto.

Kilena De Cuyper (19) en haar broer Dylan (17) wonen in Blaasveld bij Willebroek, hun neefjes Neal (19) en Liam (22) Gaethofs komen uit Muizen (Mechelen). Naast familie van elkaar, zijn ze vooral ook elkaars beste vrienden, zegt Neal, die bij Life Style Fitness werkt en in het weekend bij Club Carré.

Sinds hun kindertijd gaan ze samen op reis. Vroeger met hun ouders bij, nu met hun vieren. En met de hond Dayo. Het was in 2003 dat hun ouders hen voor het eerst samen fotografeerden. Vier op een rij. In de koffer van hun Mercedes V klasse.

Started from the bottom now we're here pic.twitter.com/LrB1396b7e — Kilena (@Kilena7) August 5, 2019

Wie op het idee kwam, weten ze niet meer. Maar ze zijn het nadien blijven doen. Vier peuters op een rij, Kilena als enige meisje van het gezelschap. Het ene jaar zonder melktand, dan als meisje, als guitige tiener, als knappe jonge vrouw. “Zalig, toch”, zegt Kilena, die communicatiemanagement studeert aan Thomas More in Mechelen.

Eén keer was het bijna niet gelukt. “Tijdens een van de vakanties met onze ouders in de Vogezen besliste een van de twee gezinnen om door te rijden naar Spanje, waar het weer veel beter was. Vier dagen later zijn de anderen gevolgd en werd daar de foto gemaakt”, zegt Neal.

“Ik leef eigenlijk van reis naar reis”, zegt zijn nichtje en hartsvriendin. “Dit jaar waren we onder meer in IJsland en volgend jaar staat Thailand al zeker op het programma. De intussen traditionele vakantiefoto werd dit jaar gemaakt op een camping in het Franse Biscarrosse. “Dat is zo een beetje de rode draad in het verhaal, omdat we daar het vaakst zijn geweest.”

“Want de locatie verandert elk jaar, maar het decor blijft: de koffer van onze Mercedes. Nog altijd dezelfde, ja. We gaan die traditie zo lang mogelijk in ere proberen te houden door elk jaar samen op vakantie te gaan. Met partners. En daar dan ‘de’ foto te nemen. Het zou trouwens fantastisch zijn als we dit zouden kunnen doorgeven aan onze eigen kinderen”, zegt Neal.

Een greep uit de selectie:

De foto uit 2003.

2005.

2006

2007.

2008.

2010.

2014.

2017.

2018.