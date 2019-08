Uw drol is geld waard. Althans voor de Kiewitse Femma-dames. Al 17 jaar kunnen Pukkelpopbezoekers met rommelende darmen hun ding kwijt op de toiletten van ontmoetingscentrum De Binder. Toch staat het businessmodel onder druk.

De dienst in De Binder is al sinds 2002 een absoluut begrip voor veel Pukkelpopbezoekers. “Vooral ’s morgens. Rond tien uur is het hier aanschuiven”, beschrijft Colette Liebens (68), een van de drijvende ...